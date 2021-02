Daten über den Lärm der Stadtautobahn sollen zu Maßnahmen führen : SPD-Fraktion fordert Lärmschutz

In den Stoßzeiten ist auf der Stadtautobahn in Saarbrücken viel los. Durch die Nähe zu Staden und St. Arnual führt das zu einer Lärmbelästigung für die Anwohner. Foto: BeckerBredel/BeckerBredel/ck

Saarbrücken Durch belegbare Daten will die SPD gegen den Lärm der Stadtautobahn vorgehen.

Die SPD-Stadtratsfraktion begrüßt die vom Bund erneut angestoßene Diskussion über Lärmschutzmaßnahmen an der A620.

„Es ist uns als SPD-Fraktion ein großes Anliegen, den Lärmschutz an der Stadtautobahn zu verbessern“, teilt Patrick Kratz, verkehrspolitischer Sprecher der SPD im Saarbrücker Stadtrat mit. „Grundlage dafür sind belastbare Daten. Wir haben bereits im Herbst letzten Jahres den aktuellen Sachstand zur Umsetzung von Lärmschutzmaßnahmen an Staden und Stadtautobahn im Verkehrsausschuss erfragt“ berichtet Kratz. Ein Gutachten, auf dessen Datengrundlage Maßnahmen und die Kostenverteilung begründet werden soll, sei laut Verwaltung jedoch noch in Bearbeitung.