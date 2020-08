Martialisch geht es zu bei der Schlacht von Spichern auf diesem Gemälde des Malers Carl Röchling. Es entstand 1908, also 37 Jahre nach der Schlacht, und hängt im Festsaal des Alten Rathauses in Völklingen. „Spichern – Angriff der Brandenburger gegen Stiringen und den Spicherer Wald bei der Goldenen Bremm am Abend des 6. August 1870. Der Gemeinde Völklingen Gestiftet von Commerzienrat Louis Röchling“, so lautet eine Inschrift in einem zum Rahmen gehörenden – unübersehbar angebrachten – Schriftfeld über dem Gemälde. Foto: Engel