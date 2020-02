Wirtschaft regional : Saarbrücker stehen kritisch zur Bon-Pflicht

In der Bäckerei Kleinbauer in Dudweile demonstrieren Landesinnungsmeister Hans-Jörg Kleinbauer und die Geschäftsführerin des Innungsverbandes, Sabine Hensler, wie viele Bons täglich gedruckt werden müssen. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Ob auf umweltschädlichem Papier gedruckt oder aufs Handy geschickt: Kaum einer will für Brötchen oder Lyoner einen Kassenzettel.



Ob als Papier oder neuerdings auch als „grüner Bon“ aufs Handy: In den kleineren Bäckereien und Metzgereien im Saarland verlangen beim Brötchen- oder Lyoner-Kauf nur die allerwenigsten Kunden nach dem vom Gesetzgeber verpflichtend eingeführten Kassenzettel. Stattdessen stapeln sich nun in den Läden Berge von Bons des für die Umwelt giftigen Thermopapiers, kritisieren gleichermaßen der Landesinnungsmeister der Bäcker im Saarland, Hans-Jörg Kleinbauer, und die Bäckerei-Mitinhaberin Marion Adam in Saarbrücken-Fechingen.

Sie hat dort mit Finanzminister Peter Strobel (CDU) kürzlich das Pilotprojekt „Der grüne Bon“ als Alternative zum Papierbeleg gestartet, ist aber bislang damit noch die erste und einzige geblieben – und da wie dort werden laut SZ-Umfrage bis zu 50-mal mehr Papierkassenrollen (Stückpreis ein bis zwei Euro) im Monat verbraucht als früher vor der Bon-Pflicht.

„Die Politik ist völlig unvorbereitet in das Thema gegangen“, wettert der Landesinnungsmeister. Er beziffert den Durchschnittswert eines Kassenbons in seiner Branche auf vier bis fünf Euro pro Kauf und sagt: „Die einzigen, die sich freuen, sind die Kassenbonhersteller“. Nur etwa zwei Prozent der Kunden in den rund 200 Bäckereien mit mehr als 400 Filialen im Saarland würden jedenfalls nach dem Kassenbon verlangen.

Bei Saarlands erster Grüner-Bon-Bäckerei in Fechingen heißt es, frühmorgens sei der digitale Kassenzettel, der per Handy an der Ladentheke eingescannt werden kann, zwar durchaus bei bis zu 30 Prozent der jüngeren Kunden beliebt, aber nachmittags werde der Bon von den dann meist älteren und ohne Handy kommenden Kunden oft stundenlang nicht ein einziges Mal nachgefragt.

Unmittelbar neben der Grünen-Bon- Bäckerei Adam in Fechingen verkauft Metzgerei-Inhaberin Gudrun Burkhardt ihre Lyoner und Aufschnittwurst, muss aber gleichfalls den bei den Kunden meist ungefragten Kassenbonbon als Papier aufstapeln. „Ich frage mich, für was die Bons überhaupt nützlich sein sollen“, sagt sie: „Abends auf dem Abrechnungsbericht der neuen elektronischen Kassen steht doch eh alles drauf“.

Das sehen im Prinzip auch der Landesinnungsmeister und Marion Adam so. Die Bäckerei Adam hat laut eigenen Angaben seit Jahresbeginn rund 11 000 Euro für drei neue Ladenkassen in ihren Betrieben investieren müssen. Die Grüne-App-Lösung hat sie vom Kassenhersteller – weil Pilotprojekt – dazu kostenfrei angeboten bekommen. Nachteil der bisherigen Lösung: Der Kunde muss sich anfangs erst mal mit Postleitzahl und Geburtsjahr per Handy registrieren, ehe er den digitalen Bon per Scanner nutzen kann.

Geschäftsführer Guido Anterist von der Firma Fortiter UG, die gemeinsam mit den Partnern K.Saar.Nova und portvier die App „Grüner Bon“ entwickelt hat und die nun möglichst bundesweit vermarkten will, gibt unumwunden zu, dass man mit Ort (Postleitzahl) und Alter (Geburtsjahr) die Kunden auf dem Handy auch besser benachrichtigen oder bewerben könne. Es würden aber keinerlei personenbezogene Daten erhoben. Stattdessen könnten auch Kunden- oder Rabattkarten („Jedes elfte Brot umsonst“) dann digital genuztzt werden. „Und wir glauben an unsere Grüne-App-Lösung“, sagt Anterist: „Wir haben schon Anfragen bis in die Schweiz“.

Wer die App „Grüner Bon“ auf seinem Handy hat, kann sich den Bon auch elektronisch schicken lassen. Foto: dpa/Katja Sponholz