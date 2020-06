Kostenpflichtiger Inhalt: DFB-Pokal : Kneipen bereiten sich auf FCS-Fans vor

2018 war die Welt noch in Ordnung: Corona gab es noch nicht und Fans des FC Saarbrücken konnten das Relegations-Hinspiel gegen 1860 München ohne Einschränkungen oder Sperrstunde in ihren Lieblingskneipen genießen. Foto: Matthias Zimmermann

Saarbrücken Abstand halten, Zuschauen nur im Sitzen und ein früher Zapfenstreich – das DFB-Pokalspiel stellt die Saarbrücker Gastronomen vor ganz neue Herausforderungen.

Das heutige DFB-Pokalspiel hätte eigentlich ein Highlight für die Fans des 1. FC Saarbrücken werden müssen: Nicht nur hat die Mannschaft zum ersten Mal seit 35 Jahren wieder das Halbfinale des Pokals erreicht, sondern ist auch der erste Viertligist, der sich im Turnier je so weit nach vorne kämpfen konnte. Umso enttäuschender, dass die Partie gegen Bayer Leverkusen wegen Corona vor leeren Rängen stattfinden muss. Die Alternative, das Spiel in Kneipen und Biergärten zu verfolgen, ist wegen des Virus allerdings ebenfalls erschwert: Die Abstandsregeln gelten auch während der Fußballübertragung.

Wie bereitet sich die Saarbrücker Gastronomie unter diesen Umständen auf das Spiel vor? „Unsere Plätze sind begrenzt. Wir werden so viele Tische gemäß der Abstandsregel aufbauen wie wir können. Viel mehr können wir ja nicht vorbereiten“, sagt Michael Bauer. Der Geschäftsführer des Old Murphy’s Irish Pub am St. Johanner Markt wird mittendrin im Geschehen sein.

Trotzdem klingt er halbwegs entspannt. Zwar sei es schade, dass er wegen der Infektionsschutzverordnung nur Sitzplätze anbieten könne. Selbst das Stehen an der Theke ist momentan noch tabu. Dadurch reduziert sich die Zahl der Fans, die er drinnen wie draußen bewirten kann, um mehr als die Hälfte. Trotzdem ist er froh, dass die Zeit, in der er wegen Corona überhaupt nicht öffnen durfte, erst einmal vorbei ist: „Besser weniger Umsatz als gar kein Umsatz.“

Eine große Sorge sowohl von Gastronomen und Fans hat die Stadt Saarbrücken am vergangenen Freitag zerstreuen können: Laut Corona-Verordnung hätten die Kneipen um 23 Uhr schließen müssen – zu früh, sollte das Spiel, das erst um 20.45 Uhr angepfiffen wird, in die Verlängerung oder gar ins Elfmeterschießen gehen. Diese Sperrfrist wurde für die Stadt Saarbrücken auf 24 Uhr verlängert, gestern zog die Stadt Völklingen mit einer entsprechenden Verordnung nach. „Das begrüßen wir natürlich“, so Bauer.

Auch Nasser Omar, Besitzer des „Manhattan“ nur wenige Meter vom St. Johanner Markt entfernt, ist sehr froh über diese Sondergenehmigung. Sorgen mache ihm allerdings, dass diese Ausnahme nur für das DFB-Halbfinalspiel des FCS gilt – nicht aber für das zweite Halbfinale zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt am Mittwoch, das ebenfalls um 20.45 Uhr beginnen soll. Und er sorgt sich nicht nur, weil der FC Bayern im Saarland viele Fans hat: „Wenn wir gegen Leverkusen gewinnen, wird das Bayern-Spiel natürlich noch mal interessanter“, so Omar – schließlich entscheide sich dann, welcher Gegner im Finale auf den FCS treffen wird. „Da müsste die Stadt dann auch tätig werden.“ Denn mitten im Spiel den Fernseher ausschalten und die Gäste rauswerfen möchte natürlich kein Wirt.

24 Uhr ist für einen solchen Tag immer noch früh – haben die Gastronomen keine Angst vor uneinsichtigen Fans, die weiterfeiern wollen? „Da mache ich mir keine Sorgen“, sagt der Geschäftsführer des Ratskellers, Peter Habermann. Erfahrungsgemäß zieht es die Gäste bei Sieg oder Niederlage sowieso nach draußen auf die Straße. Auch im Old Murphy’s ist man zuversichtlich: „Das ist ja Alltag in der Gastronomie. Wir haben schließlich Erfahrung mit betrunkenen Gästen und sind da abgehärtet“, so Bauer.