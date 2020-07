Geregeltes Verkehrschaos : Meckern kommt nie aus der Mode

Verordnungen, Lockerungen, Beschränkungen: Man kommt kaum noch nach. Es stimmt wohl tatsächlich: Der Mensch braucht Regeln. Über was sollte er denn sonst auch meckern?

Ich blicke echt nicht mehr durch. Was darf man denn jetzt alles wieder? Keine Ahnung. Zwar habe ich vernommen, dass pünktlich zu den Ferien viele Reisebeschränkungen gefallen sind, aber was das im Einzelnen bedeutet... Naja, Verreisen bleibt jedenfalls heikel. Das hat aber auch was Gutes. Wer vor zwei Wochen in Urlaub gefahren wäre, hätte bei seiner Rückkehr eine völlig veränderte Landeshauptstadt vorgefunden. Ein Saarbrücken auf der Überholspur Richtung Zukunft!