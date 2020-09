Wetteraussichten : Wie herbstlich es in den kommenden Tagen wird

Offenbach Es bleibt herbstlich, so die Wetterprognose des Deutschen Wetterdienstes.

Das Herbstwetter mit Wolken, Regen und teils niedrigen zweistelligen Temperaturen bleibt auch in den kommenden Tagen im Saarland und in Rheinland-Pfalz dominierend.

Am Sonntag und zum Wochenstart ist es meist stark bewölkt und es fällt immer wieder Regen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am Samstag mitteilte. Am Sonntag liegen die Höchsttemperaturen zwischen 11 und 14 Grad. Zum Wochenstart steigen die Temperaturen leicht an, doch ändert sich sonst kaum etwas.