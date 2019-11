Exotenfund bei Saarbrücken : Förster findet Schlange und schaltet Polizei ein

Foto: dpa/Bernd Thissen Eine Tierpflegerin zeigt eine Kornnatter. Ein Exemplar dieser Schlangenart ist jetzt im Wald bei Saarbrücken aufgetaucht. Foto: Bernd Thissen/DPA.

(red) Eine ungiftige Schlange, deren Vorfahren aus Nordamerika stammen, hat jetzt ein Förster in einem Wald bei Neuhaus entdeckt. Er fand die Kornnatter an der Einmündung der L 127 in die L 260. Das Tier ist offenbar gesund.

Ein Schlangenexperte nahm es in Obhut. Die Polizei, die den Fund am Sonntag meldete, weiß noch nicht, wer die Kornnatter bislang gehalten hat. Um das herauszufinden, benötigt sie Hinweise.