Selbsthilfe per Video-Konferenz : Pflege: Angehörige tauschen sich aus

Selbsthilfe per Video-Konferenz

Angehörige gehen bei der Pflege alter und kranker Menschen oft bis an die Grenze ihrer Belastbarkeit. Eine Selbsthilfegruppe soll Möglichkeiten zeigen, besser mit den eigenen Kraftreserven umzugehen (Symbolfoto). Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Saarbrücken (red) In Deutschland pflegen Angehörige drei Millionen der knapp vier Millionen Pflegebedürftigen zu Hause. Im Saarland ist der Anteil besonders hoch. Viele pflegende Angehörige sehen sich hohen Anforderungen ausgesetzt.

Um einen gesunden Umgang mit den eigenen Kräften geht es beim Erfahrungsaustausch der Online-Selbsthilfegruppe für pflegende Angehörige am Donnerstag, 20. Mai, ab 15 Uhr. Die Gruppe der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe im Saarland trifft sich einmal monatlich am dritten Donnerstag per Videokonferenztool „Zoom“. Teilnehmer benötigen ein Smartphone, Tablet, einen Laptop oder PC mit Kamera, Lautsprecher, Mikrofon und eine Internetflatrate.