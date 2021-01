Schädlich für Säuglinge : Zwei Gebiete immer noch mit zu hohen Nitratwerten

Saarbrücken Es betrifft die Landkreise Saarlouis und Merzig-Wadern: Die Nitratkonzentration im Grundwasser überschreitet weiterhin in zwei ländlichen Gebieten im Saarland den zulässigen Grenzwert.

Die Nitratkonzentration im Grundwasser überschreitet weiterhin in zwei ländlichen Gebieten im Saarland den zulässigen Grenzwert. In der Region um Altforweiler und Neuforweiler im Landkreis Saarlouis sowie in einem Gebiet nordwestlich von Perl im Landkreis Merzig-Wadern wird der Schwellenwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter Grundwasser überschritten. Die dort gemessenen Nitratkonzentrationen liegen seit mehreren Jahren zwischen 50 und 67 Milligramm pro Liter Grundwasser, wie das Umweltministerium der SZ mitteilte.

Während sich an einigen Messstellen in den zwei Gebieten inzwischen „in Summe ein fallender Trend“ andeute, gibt es jedoch auch einen Ort, wo die Nitratkonzentration im Grundwasser offenbar steigt: an der Messstelle bei Kesslingen an der Leuk (zwischen Perl und Orscholz). Zur Ursache erklärt das Ministerium, dass „Nitrat in diesen Mengen an dieser Stelle nur aus der Landwirtschaft kommen“ könne. Die Landwirtschaft ist der wichtigste Verursacher hoher Nitratkonzentrationen im Grundwasser.