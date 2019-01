Das Weihnachtsgeschäft ist jetzt ein paar Tage vorbei und mit dem Christbaum und den üblichen Spendenaktionen verschwindet bei dem ein oder anderen das Bedürfnis, ärmeren Menschen unter die Arme zu greifen. Aber die Armut bleibt, was Hans-Dieter Conrad inzwischen nicht sonderlich aus der Fassung bringt. Er ist einer von vielen Saarbrückern, die sich jeden Tag immer wieder aufs Neue der Herausforderung stellen müssen, mit nur sehr wenig Geld klarzukommen. Der 51-Jährige soll heute unser Beispiel sein, wie schwierig es ist, am Rand der Armutsgrenze sein Leben zu bestreiten.

Conrad kennt beide Seiten der Medaille. Lange Zeit verdiente er zwischen 3000 und 4000 Euro als Sicherheitsmann bei der US-Army in Karlsruhe und später als Mitinhaber eines Transportunternehmens. Doch mit dem ging es zu Ende. Danach hatte er viel gearbeitet, erlitt aber bald zwei Schlaganfälle. Irgendwann war Feierabend. Volle Pulle geht heute nicht mehr. Einen Job hat er dennoch gefunden: Conrad arbeitet in der Logistikbranche von zwei Uhr nachts an bis etwa in die frühen Mittagsstunden und bekommt Mindestlohn. Weil er weder Auto noch Führerschein hat, gibt ihm sein Arbeitgeber keine Vollzeitstelle. Doch weil er beim Austeilen zu Fuß immer wieder für Kollegen einspringen muss, ist Conrad oft weit mehr unterwegs als die 15 Stunden pro Woche, auf die er angemeldet ist. Das bringt dann Geld in seine Kasse. Fällt er aber selbst krank aus, bekommt er nur seine 15 Stunden bezahlt. Heraus springt bei diesem Hin und Her ein Monatsgehalt von 500 bis 800 Euro, das das Jobcenter um 500 Euro aufstockt. Letzteres ist aber unsicher. Denn wenn das Jobcenter sagt, er habe in dem Monat durch die Vertretungen doch zu viel verdient, streicht es das Geld wieder zusammen, wie Conrad sagt. Das macht das Planen schwierig.

Auf der anderen Seite der Rechnung stehen die Abzüge. Conrads Wohnung in Bischmisheim kostet mit allen Nebenkosten 610 Euro im Monat. Hier helfe das Jobcenter nicht. Hinzu kommt die SaarVV-Monatskarte von 104 Euro. Conrad würde gern mit seiner Freundin zusammenziehen, müsste dann aber wohl auf die Unterstützung vom Staat verzichten, was natürlich nicht drin ist. Das Jobcenter würde sie beide dann als eine neue Bedarfsgemeinschaft verstehen und anders berechnen. Also verzichten die beiden schweren Herzens darauf. Das Budget, das Conrad nach all den Abzügen bleibt, könnte auch so schon durch ganz banale Dinge aus den Angeln kippen. Kaputte Schuhe oder so – „du musst halt jeden Tag rechnen“, sagt Conrad, der sich weit entfernt von jedem Dispokredit befindet.

Seine Wege führen ihn nicht in die großen Kaufhäuser, sondern auf Flohmärkte. Oder er schaut im Discounter nach den Lebensmitteln, die um 30 Prozent im Preis reduziert sind, weil sie bald schlecht werden. „Und du guckst halt viel, was du umsonst kriegst.“ Auf die Kältehilfe zählt er oder aufs Sozialkaufhaus in Brebach. Fastnacht muss sein, aber dann besucht er halt die Senioren-Sitzungen, bei denen der Eintritt billiger ist. Conrad geht gern in die Bücherei, nutzt das kostenfreie Wlan dort und leiht sich gratis Bücher aus. Das sind die kleinen Tricks, wie er auf seine Kosten kommt. „Du hörst ja nicht auf zu leben, du hast trotzdem deine Bedürfnisse.“

Einen kleinen Luxus gönnt er sich aber trotzdem mit seinem hart verdienten Geld und spielt auf seinem Computer Bus- und Lkw-Simulationen, womit es aber inzwischen auch schwierig geworden ist: Die Grafikkarte ist kaputt, und so schnell kann er sich keine neue mehr leisten. Auch sein Handy ist gerade defekt. „Ich kann jetzt nicht in den Laden gehen und mir ein neues kaufen“, sagt er. Wenn so etwas passiert, muss er das Geld langsam und mühevoll ansparen. Und mit diesem Geld hat er eigentlich auch schon einen anderen Plan. So sehr kaputter PC und defektes Handy seine Lage noch erschweren: Er will endlich mal mit seiner Freundin zusammen in den Urlaub fahren.

Dass er noch tiefer rutschen könnte, davor hat Conrad keine Angst. Er habe mit der Zeit gelernt, wie man immer wieder aufsteht. Es gab sie, die Momente, in denen er am Gleis gestanden und sich gedacht hatte: „Wenn jetzt ein Zug kommt, bist du dabei.“ Aber die gehören der Vergangenheit an. Auch die Schamgrenze ist gesunken. Zuerst hatte er seiner Freundin nicht erzählt, dass er beim Jobcenter aufstockt. Aber so ist das nun mal. Ihn ärgert es nur, wenn er mit faulen Leuten in einen Topf geworfen wird. „Ich wünsche mir, dass man einfach mit dem Geld über die Runden kommt, das man sich verdient. Ich bin zwar stolz, eine Arbeit zu haben, ich kann aber nicht von ihr leben“, sagt Conrad.

Sein großes Ziel ist es, von der Armut wegzukommen, „denn Armut macht dich kaputt“. Aber wegen seiner zwei Schlaganfälle, und weil er keinen Führerschein hat, sind seine Chancen winzig, einen besser bezahlten Job zu finden. Und so wird es auch bei der Rente knapp. „Ich muss wohl so lange schaffen, wie es geht“, sagt Conrad, der mal reich und dann arm war, und wünscht sich, dass man auch nicht nach Weihnachten vergisst: „Die Armut von heute bringt auch Leute in Gefahr, die heute nicht daran denken. Es kann jeden treffen.“