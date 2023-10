Landfrauen Seit 60 Jahren ungebrochene Motivation

Dem Traditionsverein von der Oberen Saar ist es sogar gelungen, die Mitgliederzahl in der Corona-Zeit zu erhöhen. Etwa 100 Mitglieder hat der Verein zur Zeit. „Wir bieten fast in jedem Monat andere Veranstaltungen an. Dabei sind Vorträge zur Ernährung oder zur Gesundheit. Es gibt Bastelabende und natürlich wird auch viel gefeiert. Im vergangenen Jahr sind wir in den Europark gefahren und in diesem Jahr waren wir bei der Bundesgartenschau in Mannheim. Im kommenden Jahr wollen wir noch mehr für unsere Mitglieder anbieten“, sagt Heike Trier.