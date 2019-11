Comics aus Saarbrücken : Große Gefühle in kleinen Bildern

Saarbrücken Valérie Minelli und Eric Schwarz zeichnen erfolgreiche Comics. Nun sprechen sie in Saarbrücken über ihre Arbeit.

Die meisten kennen die beiden nicht unter ihren echten Namen, sondern unter ihren Instagram-Namen: Minelli als „Mrs.Frollein“ und Schwarz als „comicblues“. Beide befinden sich gerade im Meisterschüler-Studium an der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK). Minelli absolvierte hier auch ihren Master, Eric Schwarz sein Diplom. Heute gibt es einen Master-Schwerpunkt Comiczeichnen an der HBK. Damals noch nicht, denn ursprünglich hat Valérie Minelli als Schwerpunkt klassische Malerei studiert. Davor ein paar Wochen Kunstgeschichte. Die klassische Malerei lag ihr aber nicht so, sagt sie. In einem Kurs im Studium entdeckte sie ihre Liebe zum Comic, zeichnete dann bereits als Bachelor-Abschlussarbeit ein Comic-Buch. Eric Schwarz verbrachte sogar ein Jahr in Brüssel, wo er an der LUCA School of Arts Graphic Storytelling studierte, das grundlegende Handwerkszeug fürs Comiczeichnen.