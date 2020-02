Kleinblittersdorf : Die Kowe zünden Rakete auf Rakete

Auersmacher Bei der fröhlichen Kappensitzung im ausverkauften Auersmacher Ruppertshofsaal blieb kein Auge trocken.

Jonas Degen von der Karnevalsgesellschaft Grüne Nelke aus Dudweiler war am vergangenen Samstag bei der Kappensitzung der Auersmacher Kowe ein Einbrecher, wie man ihn sich nur wünschen kann. Der Mann mit dem Piano, wie er sich selber nennt, stürmte in die Bütt und brachte den ausverkauften Ruppertshofsaal bereits um 20 Uhr völlig zum ausrasten. Er zog über die Brexit-Engländer her: „Was will man schon von einem Land erwarten, das Schokolade mit Pfefferminze erfindet.“ Und er zog die Politik und diverse Wähler durch den Kakao. „In Thüringen hat die Mehrheit der unter 25-Jährigen die AFD gewählt. Da hat früher die Schaukel wohl etwas zu nah an der Wand gestanden.“