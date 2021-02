Livekonzert für Faasebooze : „Die Konsorten“ sagen Danke: „Ey – ihr seid verrückt“

Die Fischbacher Band „Die Konsorten“ bei ihrem sogenannten Streaming-Konzert in der ehemaligen Kufa in Saarbrücken. Sie wurden gefilmt, das Konzert wurde live im Internet übertragen. Foto: Sebastian Schmelzer

Saarbrücken „Die Konsorten“ haben für die saarländischen Narren ein Livekonzert im Internet gegeben – und für den guten Zweck.

Mehr als 5000 Euro an Spenden – das ist die Bilanz des Benfizkonzerts der Fischbacher Band „Die Konsorten“. Die Musiker spielten an Fastnachtssamstag in der ehemaligen Kufa-Discothek in Saarbrücken. Sie sind in der saarländischen Fastnacht nicht wegzudenken, treten landauf, landab bei Karnevalsveranstaltungen auf. Weil die Faasebooze wegen der Corona-Pandemie aber komplett auf die Session 2020/2021 und somit auch auf „Die Konsorten“ verzichten müssen, gab die Band ein kostenloses Livekonzert im Internet. „Damit möchten wir den Leuten ein Stück weit Fastnachtsgefühl in ihre Wohnzimmer bringen“, hatte Sänger Patric Schmelzer vor dem Konzert gesagt.