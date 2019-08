Schwulenkneipe History : „Früher war es in der Szene ganz anders“

Richard Paulus feiert 20-jähriges Jubiläum als Inhaber der Gaststätte History in der Saarbrücker Obertorstraße, nahe des St. Johanner Marktes. Foto: Rich Serra

Saarbrücken Richard Paulus ist seit 20 Jahren Inhaber der Schwulen-Kneipe History in Saarbrücken. Gab es zu Anfangs noch kritische Blicke von Passanten, ist das History mittlerweile für die meisten ein vertrautes Bild.

„Früher war es in der Szene ganz anders“, erinnert sich Richard Paulus, Inhaber der Szenekneipe History in der Obertorstraße. Wenn er an seine ersten Besuche in Schwulen-Kneipen vor einigen Jahrzehnten zurückdenkt, hat er ein bestimmtes Bild vor Augen: Wie er manchmal zwei-, drei-, viermal an den Lokalen vorbeistreifte, bevor er sich endlich unbeobachtet fühlte und den Schritt hinein wagte. Damals spielte sich der Betrieb von Szenekneipen oft hinter verschlossenen Türen ab, wer eingelassen werden wollte, musste erst einmal klingeln. „Vor 20 Jahren war es eben einfach noch schwieriger“, erklärt Paulus. Er meint: homosexuelles Leben in der Öffentlichkeit. So sei auch das History früher schon „schwul angehaucht“ gewesen, wenn auch „unter einem gewissen Deckmantel“, erzählt Paulus, „erst als ich den Laden übernommen habe, ist es sehr offen geworden“. Das war vor gut 20 Jahren, genauer gesagt am 1. März 1999.

In den ersten Jahren habe es noch ab und an komische Blicke von draußen gegeben. Richard Paulus aber vertraute auf seine Idee des Menschen als einer Art Gewohnheitstier – mit Erfolg: „Mittlerweile kennen die Menschen das Bild.“ Mit dem Standpunkt nahe der Mainzer Straße befinde sich das History sowieso in einem Bereich, „der schon immer sehr offen war, was schwules Leben angeht“, erklärt Paulus. Wieder erinnert er sich an frühere Zeiten, in denen es in Saarbrücken noch rund 13, 14 schwul-lesbische Kneipen und Bars gab. Für ihn, der gebürtig aus Diefflen kommt, fing es eigentlich schon an, wenn man aus dem Zug ausstieg. Auf dem Weg vom Bahnhof durch die Bahnhofstraße gab es schon vereinzelt Szenekneipen. Aber mit dem History und der dahinter liegenden Mainzer Straße, „wurde es dann immer mehr“, erzählt Paulus, Szenekneipe folgte auf Szenekneipe. Doch das Bild hat sich mit den Jahren gewandelt: Heute sind eigentlich nur noch der Einraum 2.0 und Paulus mit dem History übrig geblieben.

„Natürlich merke ich, dass alles offener geworden ist, die Leute gehen jetzt dahin, wo sie sich wohlfühlen“, sagt Paulus. Man brauche Szenekneipen nicht mehr so, wie man sie früher brauchte, trotzdem halte er deren Existenz weiterhin für wichtig.

„Hier wird niemand blöd angemacht, man kann sich einfach so geben, wie man ist“, erklärt Paulus. Außerdem haben Szenekneipen für ihn immer auch den Charakter einer festen Anlaufstelle, ganz nach dem Motto: „Da kann ich hingehen und treffe genau auf die Leute, die ich suche, die ich kennenlernen will.“

Von allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen ganz abgesehen, sei das History schon immer ein Ort der Toleranz gewesen, das Publikum sei schon immer sehr gemischt gewesen, erklärt Paulus. Im Klartext heißt das: Neben Schwulen und Lesben gibt es auch viele Heteros, „die sich hier wohlfühlen“, so Paulus. Es treffen sich viele Gruppen und Stammtische im History, viele kommen auch zum gemeinsamen Essen, bevor sie dann weiterziehen. Für viele sei das History ein zweites Wohnzimmer, die meisten kennen sich, doch auch Fremde werden schnell zu Freunden. Paulus betont, dass es dabei völlig egal sei, ob man schwul, lesbisch oder hetero ist - „mir han hier alles“, sagt er in feinstem Dialekt. Ein Konzept, das aufzugehen scheint, das History feierte kürzlich 20-jähriges Jubiläum.