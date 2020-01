Saarbrücken : Viel Arbeit für eine kleine Meerjungfrau

In der munteren Unterwasserwelt der kleinen Meerjungfrau geht es kunterbunt zu. . Foto: Astrid Karger/SST/Astrid Karger

Saarbrücken Die SZ warf einen Blick hinter die Kulissen der Inszenierung von „Die kleine Meerjungfrau“ im Saarländischen Staatstheater.

Nicht nur das große Haus des Staatstheaters ist erfüllt von Kinderlachen, vergnügtem Quietschen und allgemeinem Stimmengewirr. So kurz vor dem Beginn einer Aufführung von „Die kleine Meerjungfrau“ ist die Geräuschkulisse auch überall hinter den Kulissen zu hören, übertragen durch Lautsprecher. In diese Übertragung mischen sich auch immer wieder Durchsagen, die für das Publikum nicht zu hören sind. „Noch zehn Minuten bis zum Vorstellungsbeginn“, ertönt es da. Von direkt hinter der Bühne kommen diese Ansagen, genauer gesagt von der Inspizienz, die am sogenannten Inspizientenpult mit zahlreichen Monitoren und Kameras das Geschehen auf der Bühne überwachen kann.

Über die Rufanlage kann die Inspizienz alle an der Vorstellung Beteiligten erreichen. „Noch fünf Minuten bis zur Vorstellung“, ertönt es erneut. Die allgemeine Aufregung, das allgemeine Gewusel aus dem Zuschauerraum, findet sich jetzt auch hinter der Bühne: Nach und nach kommen die schon fast fertig kostümierten Schauspieler kurz hinter die Bühne. Noch einmal wird kontrolliert ob das Mikrofon richtig funktioniert, ob alles sitzt wie es soll, hier wird noch einmal nachjustiert, da noch einmal jemand zurück in die Maske geschickt.

Doch als das Licht ausgeht und die Vorstellung beginnt, wird es auch hinter der Bühne still. Inspizienz, Regie, Bühnentechniker, Lichtleute, die Damen der Kostümabteilung, die Statisten und sogar ein Feuerwehrmann – sie alle sitzen jetzt ruhig da und warten auf ihren Einsatz, der bei letzterem jedoch hoffentlich ausbleibt. Alle anderen können sich jedoch getrost darauf verlassen, dass sie gebraucht werden. Und zwar ständig.

Insbesondere die Kostümabteilung hat bei „Die kleine Meerjungfrau“ so einiges zu tun, schließlich besticht das Stück neben der liebenswerten Handlung vor allem mit imposantem Bühnenbild samt Projektionen echter Unter-Wasser-Videos und aufwendigen, pompösen Glitzer-Kostümen. So braucht es dank der ganzen Armada an Kostümassistentinnen, Ankleiderinnen und Schneiderinnen nur wenige Augenblicke, bis das Kugelfisch-Kostüm, das eben noch wie ein leblose Hülle an der Stange hing, mit Leben erfüllt wird und am Menschenkörper in voller Pracht erstrahlt.

Zwischendurch räumen die Frauen der Kostümabteilung Kostüme, die nicht mehr gebraucht werden, weg, tragen neue herbei, schleppen die Kostüme von einer Seite der Bühne zur anderen – denn umgezogen wird sich auf gleich zwei Seiten hinter der Bühne.

„Achtung, die Fischer kommen“, heißt es dann von der Inspizienz. Das ist das nächste Stichwort für die Kostümfrauen. Denn als wären die aufwendigen Kostüme in Sachen Umzieh-Stress noch nicht genug, sind die meisten Rollen in „Die kleine Meerjungfrau“ auch noch doppelt besetzt. Bei diesen Kostümen eine echte Mammut-, oder eher Meerjungfrauenaufgabe. So wird einer der besagten Fischer im Verlaufe des Stückes noch zu Krebs Carlos und dem achtarmigen Körper des „Orakels von Delphin“, der andere Fischer verwandelt sich noch in den Meerkönig Aquarius und die Meerhexe Vica. Und auch Puff, der Kugelfisch, wird immer wieder zu Ozeania, der Schwester der kleinen Meerjungfrau.

Wer sich schon einmal unter Zeitdruck umziehen musste, weiß, wie chaotisch es dann zugehen kann. Am Theater darf das nicht passieren. Dafür sorgt die Kostümabteilung. Hier noch einmal Kopfkiemen richten, da noch einmal trockentupfen. Und sollte doch einmal etwas schiefgehen, können kleinere Reparaturen am Kostüm direkt hinter der Bühne vorgenommen werden – das Nähzeug ist immer an der Frau.

Von alledem bekommen die Zuschauer nichts mit, sie sehen nur die perfekte Illusion, die das Ergebnis akribischer, genauer und eingespielter Zusammenarbeit zwischen dem Ensemble und dem Team hinter den Kulissen ist.

Blick hinter die Kulissen der Inszenierung von „Die kleine Meerjungfrau“: Dort haben Christiane Motter und Silvio Kretschmer reichlich zu tun. . Foto: Astrid Karger/SST/Astrid Karger