Fastnacht in Saarbrücken : Uwe Conrath ist Kesselflicker-Senator

Altenkessel Altenkessels Fastnachter erweitern ihre Honoratiorenriege um den Oberbürgermeister. Der nimmt für sich die Erfahrung mit „Rathausstürmen“ in Anspruch.

Wenige Wochen vor der heißen Sitzungsphase der laufenden Session haben die Altenkessler Karnevalisten, „Die Kesselflicker“, ihre Sessionsorden an all die vergeben, die sich um den Verein verdient gemacht haben. Vor einigen Tagen geschah das bereits im Altenkessler Vereinshaus an die Mitglieder. Jetzt folgte in einem Gersweiler Restaurant der Dank an Senatoren. „Die Kesselflicker“ widmen ihre Session dem Jubeljahr des Saarlandes, dem kürzlich offiziell gefeierten „Saarhundert“. „Närrisches Saarhundert 1920- 2020 heißt das dann bei uns“, sagte der Kesselflicker-Vorsitzende und Sitzungspräsident Wolfgang Bogler der versammelten Senatoren-Runde.