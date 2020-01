Fastnacht : Jubiläum und Edelmetall in Bübingen

Die Mariechen Luisa Appel (r.) und Giulia La Tassa zeigen den Jubiläumsorden bei der Feier der „Holzäppel“ am vergangenen Samstag. Foto: BeckerBredel

Bübingen Zum Start der Fastnachtssession feierten die Bübinger „Holzäppel“ ihr 50-jähriges Jubiläum. Beim Festakt am Wochenende wurden auch verdiente Mitglieder mit Orden geehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Lang

In der Welt der Karnevalisten hat die 50 an sich keine größere Bedeutung. Die Bübinger Karnevalsgesellschaft „Die Holzäppel“ lässt es sich trotzdem nicht nehmen, Orden, Motto und Bühnenbild zur Session der weltlichen Jubelzahl zu widmen. „50 Johr, lusdisch und kloor“ heißt es jetzt bis Aschermittwoch im Saarbrücker Stadtteil an der Oberen Saar.

Die Holzäppel-Chronik besagt: „Es war im Februar des Jahres 1970, als anlässlich einer Kappensitzung der Kleinblittersdorfer ,Rebläuse‘ in der neuen Bübinger Festhalle ein Gespräch zwischen den Bübinger Bürgern Heinz Jochem, Erich Görg und Gerhard Altpeter entfachte. Die Männer waren der Auffassung, dass man so etwas doch auch in Bübingen fertig bringen müsste. Demnach wurde sehr schnell gehandelt und eine Gründungsversammlung einberufen mit dem Resultat, dass am 6. Mai 1970 24 Freunde des Karnevals in der Bübinger Festhalle den Karnevalsverein ,Die Holzäppel e.V. Bübingen‘ gründeten.“ Ein weitere wichtiger Meilenstein der Holzäppel steht am Zeitstrahl auf Höhe des Jahres 1995. Damals haben die Holzäppel die Festhalle übernommen und verwalten sie seitdem in Eigenregie.

Jetzt also das Ordensfest mit vielen befreundeten Vereinen in der Holzäppelhalle – und gleich zu Beginn zeigt sich, dass der Verein nur modern bleiben kann, wenn die Weichen immer wieder neu gestellt werden. So übergibt Thorsten Konrad das Moderatorenmikrofon nach einigen Jahren an seinen Nachfolger Markus Seel. Konrad bleibt Elferratspräsident. Sein Wunsch an den Neuen äußert er mit bewegter Stimme: „Hab soviel Spaß auf diesem Brett, wie ich es hatte.“