Oberbürgermeisterwahl : Britz und Conradt treten nochmal an

Der CDU-OB-Kandidat bei der Wahlparty seiner Partei am St. Johanner Markt mit einem Plakat von Ralph Schmidt, der das Rennen um das Amt des Regionalverbandsdirektors verlor. Conradt tritt in zwei Wochen nochmal gegen Amtsinhaberin Charlotte Britz von der SPD an. Foto: BeckerBredel