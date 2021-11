SZ-Serie „Vorsicht! Gefahren im Saarland“ : Die Gefahrenzone direkt am Saarbrücker Rathaus

Die Poliizei überwacht vom Rathausbalkon aus die Johanneskirche. Foto: BeckerBredel

Serie Saarbrücken Man sieht die Probleme an der Johanneskirche vom Saarbrücker Rathaus aus ganz gut. Das Geschehen wird sogar durch Kameras überwacht. Drogen- und Gewaltdelikte kommen immer wieder vor. Was wird getan, um die Lage zu verbessern?

Hinschauen anstatt etwas auszublenden und zu ignorieren, das gilt als guter Anfang für die Lösung eines Problems. Es reicht aber nicht. Und so kritisierte Uwe Conradt, damals noch für die CDU im Saarbrücker Stadtrat und Kandidat für das Amt des Oberbürgermeisters, die Amtsinhaberin Charlotte Britz (SPD) in einem an sich gemächlichen Wahlkampf ungewöhnlich scharf. „Wie kann man 15 Jahre lang aus seinem Bürofenster schauen und nicht verstehen, dass man einfach diese Unterstände abmontieren lassen muss, anstatt immer wieder nach mehr Polizei zu rufen?“, fragte Conradt. Gemeint war die Saarbahnhaltestelle Johanneskirche direkt gegenüber des Rathauses. Dass sie seit langem Treffpunkt für sogenannte Randständige ist, sorgt nicht nur immer wieder für Beschwerden von Passanten, Anwohnern und Saarbahn-Fahrgästen.

Auch die Polizei war und ist dort regelmäßig im Einsatz. Es werden dort Drogen verkauft. Es kommt immer wieder zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Die Polizei betrachtet die Johanneskirche offiziell als „gefährlichen Ort“.

Nun ist Conradt selbst seit gut zwei Jahren Oberbürgermeister. Gelöst hat er das Problem, das er weiter vom Fenster seines Dienstzimmers aus beobachten kann, nicht. Aber die Polizei hilft ihm jetzt beim Hinschauen. Mit Kameras wird der Bereich um die Kirche beobachtet. Mit Erfolg, wie das saarländische Innenministerium findet.

Das Umfeld der Johanneskirche gilt für die Polizei als „gefährlicher Ort“. Foto: BeckerBredel

„Für die vergangenen beiden Jahre 2019 und 2020 sind die Fallzahlen der sogenannten Straßenkriminalität für den Bereich der Johanneskirche rückläufig“, teilt Christian Stoll, stellvertretender Pressesprecher des Ministeriums, auf Anfrage mit. Räumt aber ein, dass „der Rückgang der Fallzahlen zum Teil mit den coronabedingten Beschränkungen im öffentlichen Raum zusammenhängt“. Anders formuliert: Wo sich zeitweise keine Menschen aufhalten durften, konnten sie auch keine Straftaten begehen. „In der Prognose“ sei deshalb „für das Jahr 2021 mit einem Anstieg zu rechnen“.

Insgesamt sei „für den Kontrollbereich Johanneskirche eine deutlich höhere Belastung an Straftaten in Relation zum Innenstadtbereich von Saarbrücken festzustellen“. „Die Anzahl einfacher Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie der Delikte des Betäubungsmittelhandels sind im Verhältnis zum Vergleichsraum ,gesamter Innenstadtbereich Saarbrücken’ erhöht und in der Prognose für das Jahr 2021 ansteigend“, teilt das Ministerium mit. Anders formuliert: An der Johanneskirche werden mehr Drogen verkauft und konsumiert als sonstwo. Und das wird sich alles andere als verbessern. Es könne aber auch sein, dass mehr Taten registriert wurden, weil wegen der Corona-Maßnahmen mehr kontrolliert wurde.

In den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres hat das Landespolizeipräsidium für den Saarbrücker Hauptbahnhof, wo ebenfalls Kameras installiert wurden, und die Johanneskirche zusammen 158 Einsätze aufgrund der Video-Beobachtungen eingeleitet. Es wurde also etwas beobachtet und direkt reagiert. In 173 Fällen haben sachbearbeitende Dienststellen Videobeweise im nachhinein angefordert. Bei den beobachteten Sachverhalten handelt es sich unter anderem um Drogengeschichten, Diebstähle und Gewalt.

Betrachte man diese Einsätze und gehe man davon aus, dass Kameras „potenzielle Straftäter abschrecken“ und das „Sicherheitsgefühl bei den Bürgerinnen und Bürgern erhöhen“, dann, so formuliert es das Ministerium, sei die Maßnahme „Videoschutz an der Johanneskirche“ als zielgerichtet und erfolgreich zu beschreiben. Es sei allerdings „nicht Ziel des Videoschutzkonzeptes, bestimmte Gruppen von Menschen unabhängig von ihrem individuellen Verhalten von der Örtlichkeit zu vertreiben“.

Die Stadtverwaltung findet, dass sich die Situation an der Johanneskirche aufgrund der Videoüberwachung „bereits verbessert“ hat. „Die Verwaltung schätzt die Situation jedoch noch immer als nicht zufriedenstellend ein“, sagt Michaela Kakuk von der Stadtpressestelle. „Wir haben daher die städtische Unterstützung für das Drogenhilfezentrum erhöht, um eine weitere Verbesserung der Situation zu erreichen. Weitere Maßnahmen, die die Präsenz des Ordnungsamtes, die Bemühungen der Vollzugspolizei und die stärkere Unterstützung des Drogenhilfezentrums ergänzen sollen, werden derzeit erarbeitet und verwaltungsintern abgestimmt“, kündigt sie an.

Bereits jetzt unterstütze das städtische Ordnungsamt die Polizei. Der kommunale Ordnungsdienst kontrolliere „Schwerpunkte wie die Haltestelle Johanneskirche“ regelmäßig, in der Regel mehrfach täglich. „Rechtsverstöße werden konsequent verfolgt. Straftaten werden dokumentiert, eine Strafverfolgung durch die Polizei wird eingeleitet“, sagt Kakuk.

Anwohnerinnen und Anwohner sehen die Lage weiter sehr kritisch. Durch verstärkte Kontrollen werde das Problem des Drogenhandels nicht gelöst, sondern in die unbeobachteten Teile des Nauwieser Viertels gedrängt. Auch dass der Garten hinter der Kirche wegen der problematischen Lage geschlossen bleibt, sorgt für Unmut. Und dass die Galerie Neuheisel direkt neben der Kirche schließt und in St. Ingbert neu anfängt, begründete Galerist Benjamin Knur nicht ausschließlich, aber auch mit der Lage an der Johanniskirche. „Meine Kunden hat das zunehmend irritiert. Kunst verbindet man mit etwas Schönem. Es ist nun mal eine Ware im Luxussegment“, sagt er.

Die Unterstände, die Conradt seiner Vorgängerin zum Abmontieren empfohlen hat, stehen immer noch.