Handball : Oberliga-Traum der HSG TVA/ATSV Saarbrücken ist geplatzt

Die Mannschaft der HSG TVA/ATSV Saarbrücken bedankt sich nach der Niederlage bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam bei den mitgereisten Fans – und verabschiedet sich aus der Aufstiegsrunde. Foto: Sascha Bastian

Saarbrücken Zwei Spiele in der Aufstiegsrelegation zur Handball-Oberliga, zwei Niederlagen: Die HSG TVA/ATSV Saarbrücken spielt auch in der kommenden Saison in der Saarlandliga. Die Mannschaft des scheidenden Trainers Andreas Birk kassierte am Sonntag bei der SG Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam eine 30:40 (14:21)-Pleite.

Nach der 29:36-Heimniederlage drei Tage zuvor zum Auftakt der Relegation gegen die HSG Nahe-Glan haben die Saarbrücker in der Vierer-Runde damit keine Chance mehr, einen der ersten beiden Plätze zu erreichen, die den Aufstieg bedeuten. Daher schenkte die HSG die letzte Partie der Relegation beim HC Koblenz ab. Nahe-Glan und Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam stehen bereits vor dem direkten Duell am Pfingstmontag als Aufsteiger fest.