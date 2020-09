Hans-und-Ruth-Giessen-Stiftung : Viel Geld für junge Musiker und Forscher

Saarbrücken Die Hans-und-Ruth-Giessen-Stiftung unterstützt mit je 25 000 Euro das „Odeon Trio“ und die Pharmazeutin Charlotte Dahlem.

Bei Johanna Hempen hat die Nachricht tatsächlich für eine kurze Amnesie gesorgt. Für einen Gedächtnisverlust. „Ich war völlig überwältigt – und kann mich an das Telefonat gar nicht mehr erinnern“, sagt die 24-Jährige, Ensemblemitglied des „Odeon Trios“, das nun ein Stipendium der Hans-und-Ruth-Giessen-Stiftung erhielt. In Höhe von 25 000 Euro.

Angerufen hatte sie Alexander Baier, ebenfalls Mitglied des Trios. „Ich freute mich total darüber , es den anderen zwei mitzuteilen“, sagt er. Neben Hempen auch Oliver Leónard, der sich bis heute „sehr dankbar“ über das Stipendium zeigt. Denn „für uns Musiker ist das absolut außergewöhnlich. Es bietet uns Möglichkeiten, von denen wir nur träumen konnten.“

Info Die Hans-und Ruth-Giessen-Stiftung Die gemeinnützige Hans-und-Ruth-Giessen-Stiftung wurde anlässlich des 90. Geburtstages von Hans Giessen 2017 gegründet, um besonders begabte junge Menschen in den Bereichen Naturwissenschaften, Medizin und klassische Musik zu fördern. Die Höhe des Stipendiums beläuft sich auf insgesamt 50 000 Euro. Der Schwerpunkt der Stiftung liegt im Saarland, mit dem sich der in Landau geborene Hans Giessen sehr verbunden fühlte. Die Stiftung wird durch die Mitglieder des Rotary Clubs St. Ingbert verwaltet. Hans Giessen war 1979 Gründungsmitglied dieses Clubs, und seither gemeinsam mit seiner 2011 verstorbenen Ehefrau Ruth Mitglied.

Ja, das „Odeon Trio“. Erst ein musikalisches Experiment, das sich der klassischen Musik verschrieben hat. Der Kammermusik. Gegründet von drei begabten Musikstudenten der Saar-Universität. Nun ein mehrmals preisgekröntes musikalisches Ensemble, das auf der Bühne durchaus für Zauber sorgen kann. Dann nämlich, wenn alle drei hinter die Klänge ihrer jeweiligen Instrumente treten. Baier hinter sein Klavier, Hempen hinter ihre Violine und Leònard hinter sein Cello.

Hempen, geboren in Lübeck, und Baier, geboren in Heidelberg, lernten sich in ihrer Jugend in „gemeinsamen Arbeitsphasen“ des Bundesjugendorchesters kennen. Später dann, als Hempen an der Jungen Deutschen Philharmonie arbeitete, traf sie auf Leònard. Eine Zufallsbegegnung, durch die das Ensemble erst entstand. Ein wenig Glück brauchte es trotz der sehr großen Talente also auch.

Dass das Ensemble so heißt, wie es heißt, habe gleich zwei Ursprünge, erzählen sie. „Das Odeon war ein Gebäude der Antike, das für Aufführungen und Wettkämpfe in Gesang und Instrumentalmusik genutzt wurde.“ Außerdem sei auch „der Ort, an dem wir uns trafen“ eine Inspiration für den Namen gewesen: die „Odeon Bar“ in Saarbrücken. Mit dem Stipendium schaffte sich das Triumvirat nun neues Bühnen-Equipment an. Eine Investition, die „uns spannende Wege eröffnet“, wie Baier erklärt.

Zweite Preisträgerin ist Charlotte Dahlem, Pharmazeutin an der Saar-Uni. In ihrer Doktorarbeit charakterisierte Dahlem die Wirkung neuer Naturstoffe auf Tumorzellen sowie die Tumorzellen umgebende Immunzellen. Dabei entdeckte die studierte Pharmazeutin einen Naturstoff mit einer „potenten Anti-Tumor-Wirkung“. „Das Besondere am Stoff war, dass er das Wachstum des Tumors gehemmt hatte: Er ordnete sich dem Tumor bekämpfenden, nicht dem Tumor unterstützenden Typ zu“, erklärt Dahlem. Normalerweise sei das anders. Die Idee für die Arbeit habe Professorin Alexandra Kiemer gehabt – ihre Doktormutter. Und ja, am Ende, resümiert Charlotte Dahlem, sei „das eine sehr gute Story geworden“.

