Kostenpflichtiger Inhalt: Absage in St. Arnual : Kein Gottesdienst in der Stiftskirche

St. Arnual Die Gottesdienste in der Stiftskirche fallen aus – sowohl an Heiligabend, 24. Dezember, als auch am Altjahresabend, 31. Dezember. Das teilte die evangelische Kirchengemeinde St. Arnual mit. Durch die Absage der Gottesdienste will die Gemeinde Menschenansammlungen vor der Kirche vermeiden.