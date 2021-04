Gastronomie im Regionalverband in der Corona-Krise : Wirte sind Teil der Lösung

Auf dem Platz vor der Sparkasse in der Alt-Saarbrücker Eisenbahnstraße kommen etwa 20 Jugendliche zusammen, umarmen sich zur Begrüßung, setzen sich auf den Boden, reden und lachen miteinander.

Je länger der Lockdown dauert und je wundervoller der Frühling wird, desto mehr drängt es viele von uns dazu, endlich wieder unter Menschen zu sein. Es wäre weltfremd zu glauben, dass noch so gut organisierte Polizeieinsätze das verhindern können. Und es ist gut, dass Nachbarn nicht zu Denunzianten werden, wenn in der Wohnung nebenan mehr als zwei gewohnte Stimmen zu hören sind. Wenn dazu die Erkenntnis kommt, dass diese Viren nicht einfach verschwinden werden, wir also lernen müssen, mit ihnen zu leben, dann wundert es, dass die Politik die Gastronomie nicht als Bündnisparter begreift. Als Partner, der mit durchdachten Konzepten professionel hilft, zumindest einen Teil dieser Lebensfreude in geordnete Bahnen zu lenken, nicht nur draußen, sondern auch drinnen in den größeren Gaststuben.