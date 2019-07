Unsere Woche : Fernsehbilder wirken lange nach

Saarbrücken Die Woche ist um, und ein Fernseh-Beitrag vom Montag wirkt immer noch nach. Dabei könnte man annehmen, es sei jetzt alles gesagt dazu, wie Spiegel-TV Saarbrücken dargestellt hat. Die Journalisten aus Hamburg haben die Schattenseiten ins Licht gerückt. Vieles zutreffend, manches übertrieben und so zusammengestellt, dass es negativ wirken muss.

