Impressionen vom Straßenkarneval im Regionalverband : Die Fastnacht ist im Freien am schönsten

Regionalverband Karnevalisten trotzten dem Einheitsgrau mit bunten Kostümen und schillernden Einfällen. Zehntausende jubelten entlang der Umzüge.

„Boah, iss das krass“, sagte Daniel Boeser und meinte am Freitagabend den zweiten Völklinger Nachtumzug, ein Riesending, präsentiert von der Karnevalsgesellschaft (KG) „Die Rosselanos“. Deren Fährmann führte den blinkenden Narrenpulk vom Ober- ins Unterdorf entlang einer Partymeile mit allem Pipapo. Von dort sahen die Fans aufwändig geschmückte Prinzenwagen, illuminierte Fußgruppen, und bonbonbeladene Handkarren. Die Kapellen spielen Guggenmusik, Mainzer Faasend-Hits und Hofbräuhaus-Schmankerl. 20 000 Zuschauern säumen laut Auskunft der Völklinger Polizei die lang gezogene Partymeile. Auch wenn einige Bewohner der Schaffhauser Straße über die gesperrte Zufahrt schimpfen, scheinen am Ende doch die meisten ihre Kosten gekommen zu sein. „Und wir freuen uns schon auf den nächsten Wehrdener Nachtumzug“, sagte Mechthild Sutor.

„Für alle Jecken dieser Welt wird Nassweiler zum Narrenzelt“ hieß in Großrosseln am Sonntagnachmittag der Fastnachtsumzug des Karnevalvereins Hinne Hott Naßweiler. Und so verwunderte es nicht, dass am Straßenrand Narren aus aller Herren Länder den etwa 25 Gruppen zujubelten. Natürlich waren viele Zuschauer aus dem Nachbarland dabei. Moderiert wird in Naßweiler deshalb immer auf Deutsch und auf Französisch.