Drillinge auf dem Saarbrücker Winterberg 1976 und 2021 : Drillinge auf dem Winterberg

Saarbrücken Die ersten Drillinge wurden 1976 im Klinikum Saarbrücken geboren. Im Februar gab es wieder welche.

Innerhalb von vier Minuten war die Familie von Anna-Maria und Frank Seuthe aus Saargemünd um drei Familienmitglieder reicher. An einem Dienstagnachmittag Ende Februar erblickten ihre Kinder Antonius, Aurelius und Augustinus im Klinikum auf dem Winterberg das Licht der Welt. Drillinge. Das passiert auch in einer so großen Geburtsklinik wie der auf dem Winterberg nicht alle Tage. Die Klinik hat deshalb auf der Internetplattform Facebook über das Ereignis berichtet.

Daraufhin haben sich die ersten Drillinge gemeldet, die auf dem Winterberg zur Welt kamen. Das war am 3. November 1976, sagt Kristin Schäfer, die Pressesprecherin der städtischen Klinik. Karsten, Marco und Ferdinand heißen die Drillinge von 1976. „Das süße Trio schaffte es mit einem Gruppenfoto sogar in die Saarbrücker Zeitung“, hat Schäfer festgstellt. Die Kolleginnen und Kollegen haben damals berichtet: „Da staunte selbst der erfahrene Gynäkologe und Chef der Frauenklinik, Prof. Dr. Würterle, nicht schlecht: Die Ultraschalluntersuchung bei einer Patientin hatte zwei Babys erwarten lassen, doch was sich dann in schneller Folge einstellte, waren drei kleine gesunde und kräftige Buben.“

Ursprünglich sollte zu den bereits sieben Kindern der Familie nur noch ein Geschwisterkind hinzukommen. Doch hier wurde der Plan ohne die Jungs gemacht. Am Ende waren sie zu dritt. „ Als Marco Haß beim Facebook-Auftritt des Klinikums von den gerade geborenen Winterberg-Drillingen der Familie Seuthe las, hat ihn das motiviert, sich beim Klinikum zu melden und seine Geschichte zu erzählen“, sagt Kristin Schäfer.

Die Pressesprecherin hat die Kinderkrankenschwester ausfindig gemacht, die die Drillinge im November 1976 versorgt hat. Gabriele Jung heißt sie. Und sie erinnert sich noch gut an die drei Buben – das Foto hat auch sie aufgehoben. Sie habe gelacht, als sie es aus ihrer Erinnerungskiste hervorholte, sagt Kristin Schäfer. „Das war die typische Stoffwindel-Wickeltechnik damals“, erzählte die ehemalige Schwester.

Einige Mehrlingsgeburten hat sie auf dem Winterberg miterlebt: „Die 68-Jährige ist eine Winterberglerin der ersten Stunde, seit 1971 bis 2013“, sagt Schäfer. „Ich bin jeden Tag sehr gerne zur Arbeit gekommen“, erzählt Gabriele Jung, „die Arbeit war mir immer eine Freude“. Toll findet sie, zu sehen, was aus den drei frühgeborenen Säuglingen heute geworden ist. „Für solche Momente bin ich dankbar“, sagt Gabriele Jung.

Einer der Drillinge, der 44-jährige Notfallsanitäter Marco Haß, kommt inzwischen auch zur Arbeit auf den Winterberg: Hauptberuflich arbeitet er bei Saarstahl. An ein paar Tagen im Monat unterstützt er das Team in der Zentralen Notaufnahme (ZNA). „Ich fühle mich hier so wohl“, sagt der Großrosseler, „ich komme zu jeder Schicht sehr gerne“. Dem Winterberg fühlt er sich auch 44 Jahre nach seiner spektakulären Geburt verbunden. „Da hat das Bonding – ein herausragendes Merkmal der Bindungsklinik auf dem Winterberg – zwischen Säugling und Geburtsstätte schon vor 44 Jahren ja mal offensichtlich richtig gut geklappt“, findet Kristin Schäfer. Unter Bonding versteht man „Kuscheln“ mit intensivem Hautkontakt unmittelbar nach der Geburt. Ein Angebot, das auch Mutter und Vater Seuthe genutzt haben.

Karsten, Marco und Ferdinand (von links) wurden am 3. November im Winterberg-Krankenhaus geboren. Das Baby-Foto erschien damals in der SZ. Marco kommt inzwischen auch beruflich auf den Winterberg. Der Notfallsanitäter arbeitet ab und zu in der Zentralen Notaufnahme. Foto: Klinikum Saarbrücken

Anna-Maria und Frank Seuthe aus Saargemünd mit den Drillingen Antonius, Aurelius und Augustinus, die am 23. Februar auf dem Winterberg das Licht der Welt erblickten. Foto: Klinikum Saarbrücken