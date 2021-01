Sucht (nicht nur) in Corona-Zeiten : Drogenhilfe ist in der Krise gefragt

Konsumraum der Drogenhilfe Saarbrücken finden Süchtige sichere Bedingungen und saubere Spritzen. Aber Substanzmissbrauch fängt nicht bei Heroin an, weiß Sven Schäfer, der das Zentrum leitet. Gerade in der Pandemie greifen viele Menschen verstärkt zu psychotropen Substanzen – mal um leistungsfähig zu bleiben, mal um endlich abschalten zu können. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das Drogenhilfezentrum in Saarbrücken rechnet nach der Pandemie mit einen verstärkten Zulauf aus allen Gesellschaftsschichten.

Die Saarbrücker Drogenhilfe bereitet sich auf die Zeit nach der Pandemie vor und rechnet mit langfristigen Nachwirkungen: „Der Trend zu verstärktem Drogenkonsum begann ehrlicherweise schon vor der Corona-Krise. Aber die Pandemie hat den Wunsch mancher Menschen, kurz der Realität zu entfliehen, verstärkt“, sagt Sven Schäfer, der Leiter der Drogenhilfe. „Wir waren auch in den Lockdown-Phasen durchgehend am Start. Unsere Beratungsstellen waren immer geöffnet – in pandemiegerechter Weise. So haben wir viele Beratungen auf Telefon und Video umgestellt und dafür auch in die Hardware investiert“, sagt Schäfer.