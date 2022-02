Serie Gut und preiswert: Mittagstisch im Stadtverband Saarbrücken : Dibbelabbes und mehr in der Diskonto Schenke

Foto: Thomas Reinhardt 10 Bilder Ein Besuch in der Diskonto Schenke

Saarbrücken Wir melden uns nicht an, wir geben uns nicht zu erkennen. Wir bezahlen, wie jeder andere Gast auch. In unserer Serie stellen wir Gastrobetriebe aus dem Stadtverband Saarbrücken vor, die einen guten und preiswerten Mittagstisch anbieten. Heute: Die Diskonto Schenke in Saarbrücken.

Sie ist eine gastronomische Institution in der Landeshauptstadt. Zentral gelegen, ein Familienbetrieb mit großer Tradition und einem breiten Angebot: Die Diskonto Schenke in Saarbrücken (Dudweilerstr. 2). Hier ist immer was los, im Freien an der Imbissbude und drinnen, im schmalen, langgestreckten Gastraum. Für den schnellen Hunger gibt es gegrillte Rost-, Bock- oder Currywurst, Lyoner oder Frikadellen.

Doch mich interessiert der Mittagstisch. In der Speisekarte stehen „Beliebte Gerichte“ wie Rahmschnitzel (12,90 Euro) oder Lyonerpfanne (11,90 Euro), verschiedene Salatteller (9,90 bis 11,90 Euro), die „Schnitzelecke“ (11,90 bis 13,90), Diskonto-Klassiker wie Rinderroulade mit Stragge und Rotkohl und „Echt Saarländisch“ mit Gefüllte, Leberknödel oder Lyoner vom Grill mit Bratkartoffeln und Salat (zwischen 9,90 und 11,90 Euro).

Bei den „Highlights“ der Woche wird diesmal angeboten: Sauerbraten mit Stragge und Rotkohl (12,90 Euro), Schnitzel Holstein“ mit Bratkartoffeln, Spiegelei und Salat (11,90 Euro oder XL für 14,90 Euro), gebratener Saumagen mit Bratkartoffeln und Salat (9,90), Dibbelabbes mit Apfelmus (8,90) oder mit Salat (9,90) sowie freitags Bratfisch mit Remoulade und Kartoffelsalat.

Ich bestelle den Dibbelabbes mit Apfelmus und ein frisch gezapftes Becker-Bier. Rund zehn Minuten später bringt die freundliche Bedienung das Essen. Auf einem großen, rechteckigen Teller sind das Kartoffelgericht und der Apfelmus nebeneinander angerichtet. Der Apfelmus ist gut, der Dibbelabbes mit Speck, Zwiebeln und frischer Petersilie schmeckt sehr ordentlich, ist gut gewürzt, hätte aber etwas knuspriger sein dürfen.

Das Ambiente ist rustikal-gemütlich, viel Holz, angenehmes Licht. Das Essen wird auf den blanken Tischen serviert, Besteck und Serviette in einer Papiertüte dazu gelegt.

Nach meinem Besuch telefoniere ich mit dem Inhaber Jochen Gräser. Der Gastronom hatte 2019 die Kult-Kneipe „Sankt J.“ am St. Johanner Markt abgegeben und die Diskonto Schenke übernommen. „Die hat zuvor lange Jahre mein Stiefvater Charly Fuhrmann geführt“, erklärt Gräser. „Ich wollte, dass der Betrieb in der Familie bleibt und die große Tradition weitergeht.“ Die Saarbrücker Institution gebe es seines Wissens schon seit den 1940er-Jahren, sie sei rund 80 Jahre alt.

Unterstützt wird Gräser von einem eingespielten Team um Betriebsleiterin Ursula Müller. Zusätzlich zur Standardkarte werden alle 14 Tage neue Speisen für den Mittagstisch angeboten. „Wir sind zufrieden“, sagt der Inhaber, „die Kombination aus Imbiss und Restaurant ist außergewöhnlich und kommt gut an.“