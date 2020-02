Fastnacht in St. Arnual : Mariechen Lilly lässt die Halle jubeln

St. Arnual Die Daarler Dabbese überzeugen immer wieder dank ihrer mitreißenden Garden und Solistinnen. Lilly Pirritano gehört dazu.

Von null auf 100 in nur 30 Minuten – so lässt sich die Stimmungskurve in der Scharnhorsthalle von St. Arnual beschreiben. Bereits vor 19 Uhr tobten 400 Narren am vorigen Samstag in der Halle. „Wir haben im vergangenen Jahr zum ersten Mal unsere Sitzung bereits um 18.11 Uhr begonnen. Das kam überall gut an, also bleiben wir dabei“, sagte Dirk Pirritano. Der Präsident der Daarler Dabbese fungierte am Samstag auch als Eleferratssprecher, da der etatmäßige Sprecher Oliver Derschang kurzfristig erkrankt war.