Pandemie im Regionalverband : Corona-Inzidenzwert steigt auf neues Rekordhoch

(Symbolbild). Auch aus einer Senioreneinrichtung in Völklingen wurden wieder neue Fälle gemeldet, bei denen Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Regionalverband In Völklingen wurden in einer Senioreneinrichtungen weitere Fälle bekannt, in denen Bewohner positiv auf das Corona-Virus getestet wurden.

Am Wochenende meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes 220 neue Fälle, in denen sich Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert haben. Sowohl am Samstag als auch am Sonntag wurden jeweils 110 neue Sars-CoV2-Fälle registriert. Damit stieg die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100.000 Einwohner – der sogenannten Inzidenzwert – auf 265,6 und erreicht damit den bislang höchsten Wert seit Beginn der Pandemie.

Im gesamtem Regionalverband sind derzeit 1 122 Menschen mit Corona-Virus infiziert. Knapp die Hälfte davon stammen aus der Landeshauptstadt Saarbrücken (547 Fälle). Auf die übrigen neun Städte und Gemeinden verteilen sich die Zahlen der akuten Corona-Infektionen wie folgt: Völklingen 218 Fälle (20 hiervon stammen aus einer Senioreneinrichtung in der bereits mehrere Corona-Fälle registriert wurden), Kleinblittersdorf 107 Fälle, Heusweiler 48 Fälle, Püttlingen 46 Fälle, Sulzbach 42 Fälle, Großrosseln 41 Fälle, Riegelsberg 33 Fälle, Quierschied 28 Fälle und Friedrichtsthal 12 Fälle.

Zudem wurde dem Gesundheitsamt des Regionalverbandes am Sonntag ein weiterer Todesfall, der in Zusammenhang mit dem Corona-Virus steht, gemeldet. Bei der Verstorbenin soll es sich um eine 81-jährige Frau handeln, die zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Das Durchschnittsalter der insgesamt 193 Todesfälle seit Beginn der Pandemie liegt damit bei 81,1 Jahren.