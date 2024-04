Eröffnungsfest in der „Commune“ Die „Commune“ legt jetzt auch offiziell los

Zu den Gruppen, die von Anfang an dem Projekt beteiligt waren und nun Räume im Zentrum bezogen haben, gehören – neben dem Kosmos-Gastro-Kollektiv – allen voran der Verein für kritisches Denken CriThink!, der auch der alleinige Gesellschafter der Commune gGmbH ist, dann das Solidarische Kultur- und Sportkollektiv SKS e.V., das neben Chorsingen und Boxen demnächst im zweiten Stockwerk auch Krafttraining an Geräten ermöglicht. Im 3. Stock residiert das Netzwerk Demokratie und Courage, zu dem sich neuerdings noch das Change-Network hinzugesellt hat, beide Netzwerke machen Bildungsarbeit gegen Rassismus. Im riesigen Kellergeschoss-Raum hat sich das „Krach-Kollektiv“, die „Musikabteilung des Hauses“ eingerichtet. Mehrere Bands proben darin regelmäßig und können ihr Equipment inklusive Schlagzeug aufgebaut lassen. Band-Probenräume sind in Saarbrücken bekanntlich Mangelware. „Hier können wir uns mit anderen Musikern vernetzen, haben Zugriff auf einen Veranstaltungsraum und sind nicht von Hausbesitzern abhängig, sondern können selbst bestimmen und sind selbstverwaltet“, sagt Katharina „Rina“ Kiehl, eine der Musikerinnen, warum sie das Zentrum Commune so wichtig findet. Selbstverwaltet, das bedeutet hier etwa: Alle im Haus residierenden Kollektive sind im Verein [com]admin e.V. vertreten, der sich um das „Administrative“, das Miteinander im Haus und die gemeinsam genutzten Räume und ihre Belegung kümmert. Neben dem großen Veranstaltungsraum hinter dem „Kosmos“ hat das Haus noch einen Konferenzraum für bis zu 35 Leute im ersten Stock zu bieten, den man mieten kann. Mehrere Gruppen halten in der „Commune“ ihre Treffen ab.