Treffen mit OB Conradt : Bürgerinitiative Scheidt sammelt 1600 Unterschriften

Saarbrücken Gegen das geplante Bauprojekt „Hermann-Löns-Weg“ in Scheidt hat die Bürgerinitiative Scheidt über 1600 Unterschriften gesammelt. Diese hat die BI am Mittwoch nun Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) übergeben.

Mit der Aktion protestierten Bürger gegen den umstrittenen Plan, der oberhalb der Scheidter Kirche eine Bebauung mit bis zu 15 Gebäuden mit je zwei Wohneinheiten vorsieht (wir berichteten). Dies sei aus Sicht der Unterzeichnenden „aufgrund der ungeklärten verkehrlichen Zuwegung, der lokalen Abwassersituation, geologischer sowie hydrologischer Gegebenheiten sowie klima-, umwelt- und naturschutzrechtlicher Bedenken nicht hinnehmbar“, so die Bürgerinitiative. „Im Vordergrund steht nach wie vor die Prüfung der vorgesehenen Zufahrt zum Baugebiet über eine 1,50 m breite Treppe, eine private Hangsicherungsmauer und einen Trampelpfad. Selbst ohne die Berücksichtigung der geplanten überdimensionierten Bauweise, der benachbarten denkmalgeschützten Oppenheimer-Villa sowie der Abwasser- und Überschwemmungsproblematik macht eine Bebauung an dieser Stelle keinen Sinn“, betonte Sprecherin Roselle Jung weiter. All diese Punkte müssen transparent durch einen Gutachter geprüft werden, so die Forderung.