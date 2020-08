Kostenpflichtiger Inhalt: Architektonisches Meisterstück in Neunkirchen : Mit dem Blies-Blues ist es vorbei

Blick auf die Blies-Terrassen (l. das Nordufer) in Neunkirchen, die in coronafreien Zeiten auch Veranstaltungsort sind. Foto: Marco Kany

Saarbrücken/Neunkirchen Gute Architektur am Wasser – im Sommer, den viele diesmal daheim verbringen, bleibt Zeit, sie sich anzuschauen. Wir stellen in unserer Serie nach dem Ravelin in Saarlouis jetzt die Blies-Terrassen in Neunkirchen vor. Der Landschaftsarchitekt Luca Kist, Vorsitzender des Saarbrücker Städtebaubeirates, hat sie in seiner Heimatstadt geplant und umgesetzt.