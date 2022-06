Besondere Motive : Zehn der besten Orte für schöne Fotos im Saarland

Denkmal, Rarität, Sonnenuntergänge und vieles mehr – an diesen Orten können Sie besonders schöne Motive einfangen. Ein Überblick über schöne und interessante Fotospots im Saarland.

Zu den typischen Ausflugszielen im Saarland gehören nicht alle dieser Tipps. Dadurch können Sie mit einem Trip zu diesen Zielen vielleicht neue, schöne Orte des Saarlandes kennenlernen und dabei Ihr Fotoalbum oder Ihren Instagram-Feed mit Erinnerungen füllen. Die Fotomotive sind für alle geeignet, die Spaß am Fotografieren haben, unabhängig davon, ob Sie Anfänger oder bereits Profi in Sachen Fotografie sind. Ganz gleich, ob Sie Fotos mit dem Handy oder einer Kamera machen, ein Ausflug zu diesen Fotospots im Saarland lohnt sich in jedem Fall.

Cloef und Kleine Cloef: Der Blick auf die Saar

Unter den schönsten Fotospots im Saarland darf die Saarschleife natürlich nicht fehlen. Auch wenn die Saarschleife im Saarland sicherlich zu den meistfotografierten Spots gehört, ist sie zu den unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten definitiv immer noch ein Foto wert. Ein schönes Fotomotiv ist jedoch nicht nur die Saarschleife, sondern die Saar an sich. Daher eignet sich für alle, die die Saar gerne aus einem anderen als dem üblichen Winkel fotografieren möchten, auch ein Blick vom Aussichtspunkt Kleine Cloef.

Das Saarpolygon: Ein Denkmal, viele Perspektiven

Hier macht das Fotografieren aus den unterschiedlichsten Winkeln besonders viel Spaß. Das Denkmal auf der Berghalde Duhamel in Ensdorf erinnert an die Geschichte des Bergbaus im Saarland und wird durch seine ungewöhnliche Bauweise zu einem spannenden Motiv. Die stählerne Skulptur ist etwa 30 Meter hoch. Daher eignet sich nicht nur das Saarpolygon selbst als Fotomotiv, sondern auch die tolle Aussicht, die einen auf der Aussichtstribüne erwartet. Durch die verschiedenen Winkel und das Spiel mit Licht und Schatten, wird das Polygon zu einem Motiv, das für Foto-Begeisterte einen Ausflug wert ist. Das Polygon wird zudem beleuchtet, sodass sich auch Aufnahmen bei Dunkelheit definitiv lohnen.

Wortsegel - ein Denkmal an die Poesie

Um ein Denkmal handelt es sich auch bei der Skulptur namens Wortsegel, welches von Heinrich Popp als Denkmal für Poesie entworfen wurde. Die Stahlskulptur steht auf einem Feld bei Sotzweiler in der Gemeinde Tholey. Das Wortsegel besteht, wie der Name bereits vermuten lässt, aus zwei segelförmigen Dreiecken, die das Denkmal zu einem interessanten Fotomotiv werden lassen. Auch hier lohnt sich das Fotografieren aus unterschiedlichen Winkeln sowie das Spiel mit Licht und Schatten. Wer gerne mit auf das Foto möchte, kann sich zwischen die beiden etwa 13 Meter hohen Segel stellen.

Relikt aus der Vergangenheit: Klosterruine Wörschweiler

Auch ein Ausflug zur Klosterruine Wörschweiler lohnt sich für alle, die auf der Suche nach interessanten Fotospots sind. Das schöne Fotomotiv befindet sich in etwa 315 Metern Höhe über dem Bliestal bei Wörschweiler in Homburg. Die Ruine gehört dem ehemaligen Zisterzienser Klosters und wurde im Jahre 1131 erbaut.

Um zum Fotospot zu gelangen, müssen Sie auf dem Parkplatz in der Ortsmitte des Dorfes Wörschweiler parken. Dort angekommen, führen zwei Wege zur Klosterruine. Aus der Dorfmitte führt ein asphaltierter Weg auf den Berg. Gegenüber dem Gebäude von Begra Granulate führt zudem ein kleiner Pfad zum ehemaligen Kloster.

Einmalige Rarität am Itzenplitzer Weiher

Fotos lohnen sich auch am Itzenplitzer Weiher im Stadtteil Heiligenwald in der Gemeinde Schiffweiler. Als Fotomotiv eignet sich hier das am Weiher gelegene Pumpenhaus. Das kleine, schöne Häuschen in Kombination mit dem umliegenden Itzenplitzer Weiher und dem Wald im Hintergrund, ist für alle Foto-Fans einen Besuch wert. Zusätzlich handelt es sich bei dem Pumpenhaus um eine einmalige Rarität dieser Art in Deutschland.

Langzeitbelichtung üben im Wassergarten Reden

Für alle, die gerne Wasser und vor allem Wasserfälle fotografieren oder sich daran üben möchten, gehört der Erlebnisort Reden auf die Liste der besten Fotospots. Auf fast 30.000 Quadratmetern befinden sich fünf Wasserbecken, die sich als Fotokulisse eignen. Ein besonderes Highlight ist der Wassergarten, in dem sich Hobbyfotografen aufgrund der kleinen Wasserfälle vor allem an Fotos mit Langzeitbelichtung probieren können. Der Wassergarten ist bis 22 Uhr beleuchtet, sodass sich auch am Abend spannende Aufnahmen ergeben.

Der Hafen am Bostalsee

Ein Holzsteg und ein schöner Sonnenuntergang, der sich im Wasser spiegelt – diese Bilder bekommt man im Internet vielfach zu sehen. Wer einen solchen Moment selbst einfangen möchte, sollte über einen Ausflug zum Bostalsee nachdenken, genauer gesagt zum dortigen Hafen. Hier eignen sich besonders die frühen Morgenstunden oder die Zeit um den Sonnenuntergang, um das perfekte Fotomotiv einzufangen.

Fotografie und Geschichte an der Höckerlinie in St. Arnual und Orscholz

Geschichtsträchtig wird es an der Höckerlinie des Westwalls bei Saarbrücken. Der zwischen 1938 und 1940 entstandene Westwall bestand unter anderem aus Bunkern, Gräben und Panzersperren, die die westliche Grenze Hitler-Deutschlands sichern sollten. Bei der sogenannten Höckerlinie handelt es sich um zahnförmige Panzersperren, die aus Stahlbeton bestehen. Aufgrund ihrer Form werden die Panzersperren auch Drachenzähne genannt. Durch die versetzte Anordnung der Drachenzähne entsteht ein interessantes und eindrückliches Fotomotiv. Ein Ausflug zur Höckerlinie von St. Arnual bietet sich für Menschen an, die sich für Geschichte interessieren und diese fotografisch einfangen möchten. Ein ähnliches Fotomotiv ist auch auf einer Wanderung über den Höckerlinienweg in Orscholz (Mettlach) zu finden.

Die Völklinger Hütte mit unzähligen Fotomotiven

Das Weltkulturerbe Völklinger Hütte bietet unzählige Fotomotive. Hier lohnt es sich, genauer hinzusehen, um die Details des stillgelegten Eisenwerks einzufangen. Auf dem Weg durch die Hütte oder über das Außengelände, sind zunächst unscheinbare Ecken zu finden, die aus dem richtigen Winkel zu einer interessanten Aufnahme werden können. Egal, ob mit dem Handy oder der Kamera, das Industriedenkmal ermöglicht genügend Motive, an denen sich vor allem Anfänger probieren und üben können.

