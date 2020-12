Der etwas andere Jahresrückblick : Das sind die zehn beliebtesten Instagram-Posts der SZ des Jahres 2020

Paddler auf der Saar statt Corona-Pandemie, Ampelmännchen im „Bergmanns-Design“ in St. Ingbert statt „Black-Lives-Matter“-Demos oder US-Wahl. Wir zeigen Ihnen die beliebtesten Instagram-Posts der Saarbrücker Zeitung des Jahres.

Das Jahr 2020, das Corona-Jahr. Ein Virus hat schlagartig das Leben im Saarland, in Deutschland und der ganzen Welt verändert. In unserem etwas anderen Jahresrückblick mit den zehn beliebtesten Instagram-Post der Saarbrücker Zeitung kommt die Pandemie auf Platz vier und 257 Likes mit dem Beitrag „#Saarländer halten zusammen“ auch vor, spielt aber in den Top 10 keine so zentrale Rolle.