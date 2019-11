Großbaustelle in Alt-Saarbrücken : Bau der Kita Folsterhöhe läuft an

Saarbrücken Die Bauarbeiten an der neuen Kindertagesstätte (Kita) Folsterhöhe in der Straße „Hirtenwies“ in Alt-Saarbrücken haben begonnen. Das teilt die Stadt-Pressestelle mit und stellt die Details der Großbaustelle vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Zufahrtsstraße zur Kita wird breiter gemacht und leicht verschoben, die angrenzenden Straßen werden an die neue Straße angepasst. Auf der Seite des Kita-Gebäudes entsteht ein neuer Gehweg. Die Zufahrt zu dem bereits bestehenden Parkplatz im Umfeld der Kita soll auch als Zufahrt zum neuen Parkplatz dienen und wird deshalb ausgebaut. Einige Lichtmasten werden umgesetzt, neue kommen hinzu. Für Fußgänger werden mehrere Querungsstellen eingerichtet.

Die Bauarbeiten finden abwechselnd unter Voll- und Teilsperrung des betroffenen Abschnitts der Straße „Hirtenwies“ statt. Die Zufahrt zum neuen Kita-Gebäude sowie zum Mockenweiherweg erfolgt über eine provisorische Umfahrung der Baustelle und ist jederzeit gewährleistet. In der Baustelle und im direkten Umfeld wird ein Halteverbot eingerichtet. Die Zufahrt für Rettungsdienste ist jederzeit möglich.