Theaterprojekt der Gemeinschaftsschule Bruchwiese „Was wirklich wichtig ist“ – wie Schüler an einem Theaterstück wachsen

„Wann hast du dich das letzte Mal an einen berührenden Moment erinnert?“ Es ist ganz still im kleinen Aufführungssaal des Theaters im Viertel, als diese Frage ins Publikum gestellt wird. Etwa 50 Schul- und Familienangehörige verfolgen gebannt das Stück, das von 41 Schülerinnen und Schülern aus der Jahrgangsstufe 9 der Gemeinschaftsschule Bruchwiese zum Leben erweckt wird. Es ist das Ergebnis monatelanger Teamarbeit und intensiver Selbstreflexion, was am Freitagabend auf der Theaterbühne zu sehen war.