Corona im Regionalverband : 61 Neuinfektionen und ein Todesfall

Regionalverband Es wurden außerdem 19 Virus-Mutationen gemeldet, die als ansteckender gelten als der Wildtyp.

Bei 19 in den vergangenen Tagen positiv getesteten Personen aus dem Regionalverband wurden Corona-Mutationen festgestellt – so viele wie noch nie. Bei 15 dieser Fälle handelt es sich um die britische, bei den vier weiteren um die südafrikanische/brasilianische Variante. In elf Fällen konnte ein Zusammenhang mit bereits bekannten Fällen hergestellt werden, in vier weiteren Fällen besteht ein innerfamiliärer Zusammenhang. Insgesamt wurden seit dem 31. Januar im Regionalverband 111 Mal die britische und 34 Mal die südafrikanische/brasilianische Variante nachgewiesen.

Es wurde außerdem ein weiterer Todesfall gemeldet, womit sich die Gesamtzahl der Todesfälle auf 424 erhöht. 28 Personen konnten heute aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind noch aktuell 354 Menschen im Regionalverband infiziert. Davon leben 186 in Saarbrücken, 74 in Völklingen, 28 in Heusweiler, 22 in Sulzbach, 14 in Riegelsberg, 10 in Quierschied, 8 in Püttlingen, 6 in Kleinblittersdorf, 5 in Großrosseln und eine Person in Friedrichsthal.