Pandemie : Corona-Zahlen auf Rekordhoch (mit Grafik)

Update Regionalverband In einer Behinderteneinrichtung traten über 100 Fälle auf. Die Bundeswehr half beim Massentest.

Am Mittwoch, 9. Dezember, meldete das Gesundheitsamt des Regionalverbandes (RGV) 258 Corona-Neuinfektionen (Stand: 17 Uhr). Das ist der mit Abstand höchste Tageswert seit Beginn der Pandemie. Die 7-Tage-Inzidenz steigt im Vergleich zu gestern um über 55 Fälle auf den Rekordwert von 232,7.

Allein 107 Fälle traten bei Bewohnern einer Einrichtung für behinderte Menschen in Kleinblittersdorf auf, dazu kommen neun positiv getestete Mitarbeiter. Nachdem bereits in der vergangenen Woche elf Fälle in der Einrichtung auftraten, kam es mit Unterstützung der Bundeswehr zu einem Massentest. Weitere Ergebnisse stehen noch aus.