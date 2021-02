Corona im Regionalverband Saarbrücken : 65 Corona-Neuinfektionen und 19 Mutationsfälle gemeldet

Regionalverband Die aktuellen Corona-Zahlen für den Regionalverband Saarbrücken.

Acht Personen konnten die Quarantäne beenden. Somit sind aktuell noch 405 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 217 in Saarbrücken, 87 in Völklingen, 29 in Heusweiler, 23 in Sulzbach, 16 in Riegelsberg, 13 in Quierschied, 9 in Püttlingen, 5 in Kleinblittersdorf, 4 in Großrosseln und 2 in Friedrichsthal.