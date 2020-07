Regionalverband Das Gesundheitsamt Saarbrücken hat die neusten Zahlen zu Covid-19 bekannt gegeben.

Am Dienstag, den 14. Juli (Stand: 17 Uhr) meldete das Gesundheitsamt drei Neuinfektionen mit Covid-19. Damit gibt es aktuell insgesamt fünf an Corona erkrankte Personen im Regionalverband. Alle wohnen in der Stadt Saarbrücken. Es gab keine weiteren Todesfälle.