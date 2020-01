Wetterprognose im Saarland : Dichte Regenwolken und sehr milde Temperaturen zum Wochenende

Offenbach Die Saarländer müssen sich am am Wochenende auf sehr milde Temperaturen einstellen.

Bei sehr milden Temperaturen wird es am Wochenende in Rheinland-Pfalz und dem Saarland nass und grau. Am vorerst wärmsten wird es bei Temperaturen von 10 bis 16 Grad am Freitag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitagmorgen mitteilte. Am Samstag und Sonntag werden 11 bis 14 Grad erwartet.