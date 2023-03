Wohnungslosenhilfe: Vermieter gesucht! Von der Straße in die Sicherheit der eigenen vier Wände

Ela strahlt. Die 25-Jährige kommt etwas später zur Pressekonferenz im Haus der Diakonie. Gerade hat Sozialarbeiter Achim Ickler vom Erfolg des Projektes „Housing First – wohnen zuerst“ berichtet, das er vor nunmehr fünf Jahren wesentlich mitkonzipiert hat. 39 Menschen hat Ickler mit zwei weiteren Kollegen seitdem von der Straße geholt und sie in Saarbrücken in eine eigene Wohnung vermittelt. Um Ela Krampitz dreht sich eine dieser Erfolgsgeschichten.