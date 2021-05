Geld ist für die Dillinger Tafel bestimmt : FCS-Pokalheld Daniel Batz hilft helfen

Dillingen/Saarbrücken Der Torwart des Fußball-Drittligisten 1. FC Saarbrücken unterstützt eine Benefiz-Aktion.

Bei der Verlosung mitmachen kann jeder. Ein Los kostet fünf Euro. Der Betrag kann per Paypal an esportsunited-saar@gmx.de überwiesen werden – oder per Banküberweisung: Kreissparkasse Saarlouis, E SportsUnited Saar, IBAN DE90 5935 0110 0370 0633 98.

Bei den Überweisungen muss der jeweilige Name und die Telefonnummer angegeben werden. Durch die Überweisung nimmt man automatisch an der Verlosung teil. Das Gewinnspiel beginnt am 7. Mai und endet am 7. Juni 2021, teilt die JSG Stadt Dillingen mit.