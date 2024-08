„Saarbrücken ist super!“ Über 20 000 feiern Deutschland-Tour – trotz kleiner Schönheitsfehler

Sogar der Teufel war da! Er ist Frühaufsteher. Schon um halb acht stand Didi Senft in voller Montur auf dem Tblisser Platz vorm Staatstheater in Saarbrücken. „El Diablo“, der „Tour-Teufel“, wie er liebevoll genannt wird, ist seit vielen Jahren der bekannteste Fan der Tour de France. Am Sonntag ließ es sich der 72-Jährige aber nicht nehmen, auch die kleinere Deutschland-Tour zu feiern, die im Saarland Station machte. Die letzte und wichtigste Etappe des Rennens endete in der Landeshauptstadt. Es wurde ein großes Sport-Spektakel. Fröhlich, friedlich, familiär. Volksfeststimmung in einer Stadt im Ausnahmezustand mit gesperrten Straßen und Parkplätzen.