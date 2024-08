Radrennen endet in Saarbrücken Großes Finale am Sonntag: Deutschland-Tour als „super Werbung für das ganze Saarland“

Es waren phantastische Bilder, die in alle Welt gesendet wurden aus dem Saarland an jenem heißen Juli-Tag vor mehr als 20 Jahren: Begeisterte Zuschauer stehen bei herrlichem Sommerwetter teils in Vierer- und Fünferreihen an der über 100 Kilometer langen Strecke quer durchs Land, in Merzig ebenso wie in St. Wendel, Tholey und Illingen, jubeln den Fahrern der Tour de France zu. Gut eine Million Fans sollen es insgesamt gewesen sein, sie verwandelten am 8. Juli 2002 die zweite Etappe des wichtigsten Radrennens der Welt in eine riesengroße Sportparty. 30 000 Zuschauer wurden allein im Ziel in Saarbrücken gezählt, wo der damalige deutsche Super-Sprinter Erik Zabel den Etappensieg nur knapp verpasste.