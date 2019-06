Serie Menschen im Regionalverband : Sprachen-Ass lebt gern in Deutschland

Amady Kone verteilt in der Saarbrücker Ostschule Mittagsessen an die Jungen und Mädchen. . Foto: Heiko Lehmann

Saarbrücken Amady Kone wanderte schon in jungen Jahren aus dem Senegal aus. Jetzt hilft er Einwandererkindern beim Lernen.

Es ist Mittagszeit an der Ostschule in Saarbrücken. Amady Kone verteilt an die Kinder und Jugendlichen das Mittagessen. Es gibt Linsensuppe mit oder ohne Würstchen. „Hat jeder zu essen? Möchte noch jemand etwas“, fragt Amady in die Runde und erhält als Antwort nur strahlende und zufriedene Gesichter. Nach der Mittagspause geht es auf den Fußballplatz.