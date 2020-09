Wetteraussichten : Lieber mit Schirm?

Offenbach Der Deutsche Wetterdienst prognostiziert wechselhaftes Wetter am Donnerstag und Freitag.

Das Wetter im Saarland und in Rheinland-Pfalz wird in den kommenden Tagen wechselhaft. Bereits am Donnerstagabend sind Schauer und einzelne kurze Gewitter möglich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.