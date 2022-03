Deutscher Computerspielpreis 2022 : Bis zu 100 000 Euro Preisgeld: Ist „Lacuna“ aus dem Saarland das beste Spiel Deutschlands?

Saarbrücken/München Die Nominierten für den wichtigsten Preis der deutschen Videospielbranche stehen fest. Ganz vorne mit dabei: „Lacuna“ – ein Titel aus Saarbrücken.

„Lacuna“ von DigiTales: Aus dem Saarland in die ganze Welt

„ We did not see this coming in our wildest dreams“, schreibt das Team von DigiTales Interactive auf Instagram – auf Englisch, denn das Publikum ist international. „Lacuna“ geht aus dem kleinen Saarland raus in die weite Welt und feiert international Erfolg. Sogar ins Chinesische, Koreanische und Japanische wurde das Spiel übersetzt. Und jetzt macht der asiatische Markt laut DigiTales gut die Hälfte der Verkäufe aus.